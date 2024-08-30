حاول مهاجمة القوات الإسرائيلية بعد تفجيره لسيارة في محطة وقود.. قتل منفذ عملية غوش عتصيون بالضفة (فيديو)

زعم الجيش الإسرائيلي انه قتل منفذ هجوم داخل مستوطنة غوش عتصيون، عندما حاول مهاجمة القوات بعد تفجيره لسيارة في محطة وقود.



وأظهرت لقطات فيديو شابا ظهر نصف عاريا في محطة الوقود، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النيران عليه عند اقترابه منهم.

תיעוד | המחבל שביצע את הפיגוע בצומת הגוש מנסה לברוח ולתקוף לוחם - ונורה@ItayBlumental pic.twitter.com/iRfWljUOyN — כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2024 Advertisement

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطا وجنديا أصيبا في محطة وقود غوش عتصيون بـ"نيران صديقة".



وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن "سيارة اشتعلت فيها النيران في محطة الوقود عند مفترق غوش عتصيون. وقامت القوات التي وصلت إلى النقطة بإطلاق النار على الإرهابي الذي خرج من السيارة وحاول مهاجمتها وقتلته. وتقوم القوات بمسح المنطقة لاستبعاد أي شبهة بوجود إرهابيين إضافيين في المنطقة".



وأصيب 3 أشخاص بجروح بالغة ومتوسطة، في انفجار المركبة في محطة الوقود.



وفي حادث آخر، حاول مهاجمون دهس حارس أمن عند مدخل مستوطنة كرمي تسور قبل فترة قصيرة ودخلوا المستوطنة.



وذكر البيان إن قوات الجيش الإسرائيلي "وصلت إلى المكان بالقضاء على إرهابي أطلق النار وتقوم الآن بتمشيط المنطقة لاستبعاد أي شبهة بوجود إرهابيين آخرين. الحدث لا يزال مستمرا".



وقالت وسائل إعلام محلية إن العملية أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، من بينهم الحارس.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه طُلب من المستوطنين القاطنين في كرمي تسور قرب الخليل التزام المنازل خشية وجود مسلحين إضافيين.(سكاي نيوز)









