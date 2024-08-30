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عربي-دولي

هجوم جديد.. امرأة تطعن 5 أشخاص على متن حافلة في المانيا

Lebanon 24
30-08-2024 | 23:38
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قامت امرأة تبلغ 32 عاماً بطعن 5 أشخاص على متن حافلة في مدينة زيغن غرب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية مساء أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بها أوقفت وليس هناك دليل على أن الواقعة تشكل "هجوماً إرهابياً".
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كما أضافت أن الوظائف الحيوية لأجساد 3 من الضحايا معرضة للخطر، بينما أصيبت ضحية بجروح خطيرة والأخرى بجروح طفيفة.

"لا خطر آخر حالياً"

فيما أردفت أنه "لا يوجد حالياً أي خطر آخر"، حسب فرانس برس.

كذلك ختمت قائلة إنه في وقت وقوع الهجوم حوالي الساعة 19.40 "كان هناك ما لا يقل عن 40 راكباً آخرين على متن الحافلة متجهين إلى مهرجان مدينة زيغن".

اعتداء زولينغن
ويعد هذا هجوماً جديداً بسكين في ألمانيا، حيث أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، يوم الخميس الماضي، حظراً على حمل الأسلحة البيضاء أثناء التجمعات الشعبية وفي وسائل النقل لمسافات طويلة.

كما أتى الهجوم في وقت لا تزال فيه ألمانيا تعاني من آثار اعتداء زولينغن الذي وقع خلال مهرجان محلي قبل 7 أيام، وهاجم خلاله سوري الحشد بسكين، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 8، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.(العربية)



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