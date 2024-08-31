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عربي-دولي

خلال عملية ضد داعش غربي العراق.. إصابة 7 عسكريين أميركيين في الأنبار

Lebanon 24
31-08-2024 | 00:54
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أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن 7 جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار بغرب العراق، يوم الخميس الماضي، وأدت الى مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش.
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وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن 5 من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة.

وكانت "سنتكوم" أعلنت، أمس الجمعة، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.

وأضافت "عناصر داعش كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة".

وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.(سكاي نيوز)

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