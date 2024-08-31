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عربي-دولي
جريمة مروعة: مقتل مسنة على يد حفيدها.. والسبب غير متوقع
Lebanon 24
31-08-2024
|
04:26
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تجري النيابة العامة حاليا بجنوب القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل مسنة على يد حفيدها بسبب أحد تطبيقات المراهنات على الإنترنت.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
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6 طعنات متفرقة
وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن المتهم كان معتادا على سرقة جدته لتعويض خسارته في تطبيق المراهنات.
وتبين أن المتهم يوم الواقعة، يوم أمس الجمعة، تسلل لشقة المجني عليها واكتشفت جدته محاولته سرقتها فتعدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها 6 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.
وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من عامل يفيد بالعثور على جثة والدته مصابة بعدة طعنات داخل مسكنها، لينتقل رجال مباحث القسم إلى محل البلاغ، حيث تبين العثور على جثة مسنة، 80 عامًا، ووجود عدة طعنات بجسدها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها، بسبب خسارته للأموال على تطبيق المراهنات، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر، وتولت النيابة التحقيقات. (العربية)
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