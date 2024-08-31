هجوم مسلّح على مستشفى في تركيا... سقوط جرحى ومشاهد تُوثّق ما حدث هناك

İstanbul Bahçelievler devlet hastanesi magandalar tarafından tarandı
Beş yaralı var. Can güvenliğimiz tehlikede.
Sağlık meslek çalışanları öldürülme korkusu içinde hizmet vermek istemiyor.@saglikbakanligi #Beyazkod1111 pic.twitter.com/u8QNyTbUVh
— Genel Sağlık-İş İstanbul Şube (@genelsaglikis34) August 31, 2024
İstanbul Bahçelievler devlet hastanesi magandalar tarafından tarandı
Beş yaralı var. Can güvenliğimiz tehlikede.
Sağlık meslek çalışanları öldürülme korkusu içinde hizmet vermek istemiyor.@saglikbakanligi #Beyazkod1111 pic.twitter.com/u8QNyTbUVh
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirsiz kişilerin hastaneye doğru ateş açıldılar, 5 kişinin yaralandı.
Bir polis, hastane jandarması, güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını. pic.twitter.com/ecpzYidPRx
— Kahraman Karaman (@kahramankrmn58) August 31, 2024
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirsiz kişilerin hastaneye doğru ateş açıldılar, 5 kişinin yaralandı.
Bir polis, hastane jandarması, güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını. pic.twitter.com/ecpzYidPRx