هجوم مسلّح على مستشفى في تركيا... سقوط جرحى ومشاهد تُوثّق ما حدث هناك

İstanbul Bahçelievler devlet hastanesi magandalar tarafından tarandı

Beş yaralı var. Can güvenliğimiz tehlikede.

Sağlık meslek çalışanları öldürülme korkusu içinde hizmet vermek istemiyor.@saglikbakanligi #Beyazkod1111 pic.twitter.com/u8QNyTbUVh