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عربي-دولي

هجوم مسلّح على مستشفى في تركيا... سقوط جرحى ومشاهد تُوثّق ما حدث هناك

Lebanon 24
31-08-2024 | 05:07
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أُصيب 5 أشخاص اليوم السبت، نتيجة هجوم مسلح نفذه مجهولون على قسم الطوارئ في مستشفى باهجيليفلر الحكومي في إسطنبول.

وقال حاكم إسطنبول في بيان إن: "5 أشخاص أصيبوا، بينهم ضابط شرطة وأحد أفراد الدرك وأحد أفراد الأمن الخاص واثنين من المدنيين، بجروح نتيجة الهجوم الذي نفذه مجهولون مسلحون وصلوا إلى مكان الحادث بمركبة".

وأضاف البيان أن المصابين بصدد تلقي العلاج، وجروحهم لا تشكل تهديدا على حياتهم.

وتم إرسال عدد كبير من قوات الشرطة والعمليات الخاصة وفرق مكافحة الشغب إلى مكان الحادث كإجراء احترازي.

وبدأت فرق الشرطة التركية جهودا واسعة النطاق لتحديد هوية المهاجمين الهاربين والقبض عليهم. (روسيا اليوم)
 
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