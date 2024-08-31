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عربي-دولي

من أصل 54.. أوكرانيا تُعلن إسقاط 24 مسيرة روسية!

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:19
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قال سلاح الجو الأوكراني، السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من أصل 52 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال ليلة الجمعة على 8 مناطق بأنحاء أوكرانيا.

وفي بيان له على تلغرام، ذكر سلاح الجو أنّ 25 طائرة مسيرة روسية سقطت من تلقاء نفسها فيما حلقت 3 مسيرات أخرى باتجاه روسيا وبيلاروسيا.
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الهجمات.

وتستخدم أوكرانيا الحرب الإلكترونية ومجموعات المطاردة المتنقلة والدفاعات الجوية لصد الضربات الروسية المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات خلال الهجمات الليلة الماضية بالطائرات المسيرة، ما دفع الكثيرين من السكان إلى الإسراع إلى الملاجئ في منتصف الليل.

وقال مسؤولون في كييف إن الهجوم كان الرابع بالطائرات المسيرة على العاصمة خلال أيام وإن دوي صفارات الإنذارات بها استمر لنحو 4 ساعات.

وأشار المسؤولون إلى إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة بينما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أيضا طائرات مسيرة روسية في مناطق بولتافا وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا ومناطق تشرنيهيف وسومي في الشمال وميكولايف في الجنوب.

وقال مسؤولون بمنطقة تشيركاسي إن حطاماً للطائرات المسيرة ألحق أضراراً بعدة منازل.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت أيضا 5 صواريخ خلال الهجوم، من دون ذكر تفاصيل أخرى. (سكاي نيوز عربية)
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