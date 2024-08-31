رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد إستمرار العمليات في الضفة الغربية

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع مع قادة القيادات الإقليمية وقادة هيئة الأركان العامة، بشأن النشاط في كافة القطاعات، ومتابعته للأحداث في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد هاليفي "استمرار الجهود الهجومية لإحباط الإرهاب، والجهود الدفاعية في المستوطنات والطرق ومنطقة التماس، فضلا عن زيادة يقظة وجاهزية القوات في نهاية الأسبوع". (سكاي نيوز)

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