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عربي-دولي
حميدتي: وجهت بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات
Lebanon 24
31-08-2024
|
08:06
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أصدر قائد قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم السبت، توجيهاً بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال محمد حمدان دقلو المعروف بـ(حميدتي) في بيان نشره عبر حسابه على منصىة "إكس"، "عملاً بأحكام قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، وإيفاءً بالتزامات قوات الدعم السريع في مفاوضات جنيف، وما سبقها في إعلان جدة، واتفاق المنامة، فيما يتصل بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإلحاقاً للأوامر الإدارية السابقة؛ أصدرت اليوم أمراً إدارياً استثنائياً موجهاً لجميع القوات بما في ذلك قوة حماية المدنيين التي تم تشكيلها حديثاً، حوى عدداً من الالتزامات الخاصة بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".
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كما دعا "جميع القادة في كافة المستويات التقيد بالأوامر وتنفيذ التعليمات باتباع القواعد التنظيمية المستمدة من قانون قوات الدعم السريع وقواعد الاشتباك، وقواعد السلوك أثناء القتال بما يتوافق مع القانون، وقواعد القانون الدولي الإنساني التي هي جوهر الانضباط".
وأكد أن كل من يخالف هذه الأوامر يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كما تابع: "يأتي هذا الأمر الاستثنائي تماشياً مع مخرجات مفاوضات جنيف فيما يتصل بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ويتسق مع الأوامر الإدارية الروتينية التي نصدرها كل ثلاثة أشهر". (العربية)
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