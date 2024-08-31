وزير الدفاع التركي: لتركيا وسوريا مصلحة في إنهاء بيئة الصراع الحالية

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر في مقابلة مع صحيفة "حرييت" المحلية اليوم السبت إن لتركيا وسوريا مصلحة في إنهاء بيئة الصراع الحالية.



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وشدد على أن أنقرة ودمشق قادرتان على حل كل المشاكل. كما اعتبر أنه لا "توجد مشكلة بين البلدين يصعب حلّها"، مضيفاً "أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين".وشدد على أن أنقرة ودمشق قادرتان على حل كل المشاكل.

إلى ذلك، رأى أن الأسد "فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء".

كما أوضح أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة سببه غياب المرجعية.



إلى ذلك، كرر مواقفه السابقة حول "ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي السورية التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب". وأضاف: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة". وختم مذكراً أن استعادة العلاقات تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها. (العربية)