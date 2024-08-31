"ألا يثق به؟".. هاريس: فريق ترامب منعه من فتح الميكروفون

في محاولة لاستفزاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، ذكّرت المرشحة الديمقراطية بضرورة أن تجري المناظرة المرتقبة مع خصمها يوم العاشر من أيلول بشفافية ووضوح، ما يتطلب إبقاء الميكروفونات مفتوحة.

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واتهمت هاريس في تغريدة على حسابها في منصة إكس، اليوم السبت خصمها بالاستسلام لمستشاريه "الذين لم يسمحوا له بإيقاء الميكروفون مفتوحا خلال المناظرة".

كما اعتبرت أنه "إذا كان فريق ترامب لا يثق فيه فإن الشعب الأميركي لن يستطيع الوثوق به أيضا"، وفق قولها.



وكررت دعوتها مجددا لبقاء الميكروفونات مفتوحة أمام المرشحة خلال المناظرة الأولى بينهما والتي ستعقد على شبكة "آي بي سي"، قائلة "يجب إجراء المناقشة بشفافية خلال المناظرة الرئاسية وإبقاء الميكرفونات مفتوحة".

وكانت مسألة فتح الميكروفون أو إبقائه صامتا خلال تحدث أحد المرشحين شهدت تقاذفا بين الديمقراطيين والجمهوريين على مدى الأيام الماضية.



ففيما يتمسك فريق هاريس بترك النقاش حرا بين المنافسين، ترفض حملة ترامب الأمر. (العربية)