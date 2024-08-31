Advertisement

عربي-دولي

"ألا يثق به؟".. هاريس: فريق ترامب منعه من فتح الميكروفون

Lebanon 24
31-08-2024 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1241224-638607211039198094.png
Doc-P-1241224-638607211039198094.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في محاولة لاستفزاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، ذكّرت المرشحة الديمقراطية بضرورة أن تجري المناظرة المرتقبة مع خصمها يوم العاشر من أيلول بشفافية ووضوح، ما يتطلب إبقاء الميكروفونات مفتوحة.
Advertisement
 
واتهمت هاريس في تغريدة على حسابها في منصة إكس، اليوم السبت خصمها بالاستسلام لمستشاريه "الذين لم يسمحوا له بإيقاء الميكروفون مفتوحا خلال المناظرة".
 
كما اعتبرت أنه "إذا كان فريق ترامب لا يثق فيه فإن الشعب الأميركي لن يستطيع الوثوق به أيضا"، وفق قولها.

وكررت دعوتها مجددا لبقاء الميكروفونات مفتوحة أمام المرشحة خلال المناظرة الأولى بينهما والتي ستعقد على شبكة "آي بي سي"، قائلة "يجب إجراء المناقشة بشفافية خلال المناظرة الرئاسية وإبقاء الميكرفونات مفتوحة".
 
وكانت مسألة فتح الميكروفون أو إبقائه صامتا خلال تحدث أحد المرشحين شهدت تقاذفا بين الديمقراطيين والجمهوريين على مدى الأيام الماضية.

ففيما يتمسك فريق هاريس بترك النقاش حرا بين المنافسين، ترفض حملة ترامب الأمر. (العربية) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-08-31
10:52 | 2024-08-31
10:49 | 2024-08-31
10:26 | 2024-08-31
10:00 | 2024-08-31
09:50 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24