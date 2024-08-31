في عزّ الصيف... "تنين بحريّ" ضرب ساحل سوريا

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قالت مديرية الموانئ في اللاذقية إن تنيناً بحرياً خفيف الشدة ضرب القرية صباح اليوم السبت، مخلّفاً أضراراً مادية.وكان تنين بحري ضرب قبل أيّام سوق السمك في حيّ الرمل الجنوبي في اللاذقية، ما أدى إلى إصابتين وأضرار مادية بالمكان. (العربية)