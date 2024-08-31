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عربي-دولي

في عزّ الصيف... "تنين بحريّ" ضرب ساحل سوريا

Lebanon 24
31-08-2024 | 10:52
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قالت مديرية الموانئ في اللاذقية إن تنيناً بحرياً خفيف الشدة ضرب القرية صباح اليوم السبت، مخلّفاً أضراراً مادية.

وكان تنين بحري ضرب قبل أيّام سوق السمك في حيّ الرمل الجنوبي في اللاذقية، ما أدى إلى إصابتين وأضرار مادية بالمكان. (العربية)
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عربي-دولي

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