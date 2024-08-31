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عربي-دولي

في كورسك... الدفاع الروسية تعلن القضاء على 8200 عسكري أوكراني

Lebanon 24
31-08-2024 | 11:18
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أعلنت الدفاع الروسية القضاء على 8200 عسكري وتدمير 76 دبابة ومئات المدرعات والدبابات وراجمات الصواريخ لقوات كييف في مقاطعة كورسك منذ الـ6 من أغسطس، ومواصلة تطهير المنطقة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن الوضع في كورسك: 
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صدت قوات "الشمال" الروسية هجمات على بلدات وقرى بوركي وباختينكا وكوماروفكا ومالايا لوكنيا وماتفيفكا.
صد الوحدات الروسية هجمات شنتها قوات كييف على قريتي كورينيفو ومالايا لوكنيا وكبدت العدو 30 قتيلا وجريحا وآليات عسكرية، وأسرت جنديا واحدا.
بلغت خسائر قوات كييف  خلال 24 ساعة 400 عسكري ودبابة واحدة وعشرات المدرعات والمدافع ومحطة حرب إلكترونية.
بلغت خسائر العدو على محور كورسك منذ بدء هجومه في الـ6 من أغسطس الجاري أكثر من 8200 عسكري، و76 دبابة، ومئات المدرعات مختلفة الأنواع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و12 محطة حرب إلكترونية.
تستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات والمناطق الحدودية المتطرفة في كورسك. (روسيا اليوم)
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