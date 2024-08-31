ترامب: من الجيد "التعايش" مع روسيا وكوريا الشمالية

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قال الرئيس الأميركي السابق، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، إنه "من الجيد والذكاء التعايش" مع روسيا وكوريا الشمالية.جاء ذلك في كلمه له أمام حشد من أنصاره في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، في إطار حملته استعدادا للانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني المقبل.وفي إشارة إلى لقائه مع كيم جونغ أون عام 2019 في المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية، صرح ترامب أنه دخل الأراضي الكورية الشمالية لفترة وجيزة.وقال ترامب إنه كان على توافق مع كيم، واعتبر أنه "من الجيد والذكاء أن نتعايش" مع دول مثل كوريا الشمالية وروسيا.(الأناضول)