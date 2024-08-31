الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين فورا

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دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، السبت، إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي الحالي على مخيم جنين للاجئين "على الفور".وقال المكتب الأممي، في بيان نشره على موقعه الالكتروني، إننا "ندين استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة غير القانونية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة".وأضاف البيان أن "العملية المستمرة لقوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء مجاورة من المدينة أدت إلى عمليات قتل غير قانونية، وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم الذي يقطنه حوالي 11 ألف فلسطيني".وأوضح المكتب أنه "في وقت إصدار هذا البيان، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 12 فلسطينيا في جنين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك 5 واستشهدوا في غارات جوية و7 بسبب إطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية".وأفاد البيان بأن "الجيش الإسرائيلي قام بتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية العامة على نطاق واسع، فضلا عن المنازل الخاصة ومسجد في الحي الشرقي من المدينة ومخيم جنين".وأشار إلى أنه "تلقى معلومات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يعتقلون عشرات الشباب الفلسطينيين من منازلهم ويستجوبونهم، فضلا عن إخضاعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب وإجبارهم على البقاء في الهواء الطلق لساعات طويلة دون طعام أو ماء".وجاء في البيان: "بحسب تقارير، تم نقل العديد من المعتقلين إلى أماكن غير معلنة". (الأناضول)