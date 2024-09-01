بالأسماء والصور.. تفاصيل عن الرهائن الـ6 الذين أعيدت جثثهم من غزة

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً كشفت فيه أسماء الرهائن الـ6 الذين تم العثور عليهم داخل نفق لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أنّ الرهائن هم هيرش غولدبرغ - بولين (أميركي - إسرائيلي)، إيدن يروشالمي (إسرائيلية)، ألموغ ساروسي (إسرائيلي)، أليكس لوبنوف (إسرائيلي)، أوري دانينو (إسرائيلي)، كرمل جات (إسرائيلي).

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وأوضحت "يديعوت" أنه تمت استعادة جثث الرهائن الـ6 خلال عملية عسكرية الليلة الماضية داخل قطاع غزة، وتحديداً من منطقة رفح.

وفي ما خص غولدبرغ - بولين، فقد ذكرت "يديعوت" أنه مواطن أميركي - إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاماً وتم اختطافه من مهرجان رعيم الموسيقي إثر هجوم حركة "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول الماضي.

كذلك، قالت الصحيفة إنّ يروشالمي هي إسرائيلية وجرى اختطافها من حفلة عائلية في رائيم حيثُ كانت تعمل نادلاً.

وقبل أشهر وتحديداً في شهر أيار الماضي، نشرت عائلة يروشالمي محادثة لها تقول فيها إن تسمع عمليات إطلاق النار في غزة وتحتاج إلى المساعدة، مشيرة إلى أنه "تم إطلاق النار عليها"، مطالبة بـ"إرسال الشرطة إليها لتحريرها".

أما أوري دانينو، فهو أحد الرهائن الذي كان مع آخرين جرى تحريرهم سابقاً عبر صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل و "حماس" وهم مايا وإيتي ريجيف، بينما هناك شخص ثالث كان دانينو معه ما زال مختطفاً في غزة ويُدعى آومر شيم طوف.

وبالنسبة لكرمل جات (39 عاماً)، فقد جرى اختطافها يوم 7 تشرين من منطقة باري الإسرائيلية، وتقول "يديعوت" إنه جرى إطلاق سراح يوردان رومان جات، أخت زوج كرمل التي اختطفت معها، وذلك بعد مكوثها لـ54 يوماً لدى "حماس".

أما أليكس لوبنوف، فهو يبلغ من العمر 32 عاماً، وتشير "يديعوت" إلى أنه جرى اختطافه من حفل رعيم الموسيقي، لافتة إلى أنه "خلال شهر آذار الماضي، أنجبت زوجت المختطف ميشال طفلاً صغيراً".

وفي ما خص ألموغ ساروسي، فهو إسرائيليّ يبلغُ من العمر 27 عاماً، وقد تم اختطافه من إحدى الحفلات الموسيقية يوم 7 تشرين الاول وذلك حينما كان مع صديقته التي تُدعى "شاهار".

(رصد لبنان24)