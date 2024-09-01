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عربي-دولي
العثور على 17 جثة إثر تحطم مروحية شرقي روسيا
Lebanon 24
01-09-2024
|
07:40
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أكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية "مي-8" بعد فقدانها أمس في منطقة جبلية.
وأعلن سيرغي ليبيديف وزير الطوارئ بالإقليم قبل قليل العثور على حطام المروحية المفقودة.
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وقال: "تم العثور على المروحية المفقودة، حيث تشير البيانات الأولية إلى تحطمها".
وأعلنت الطوارئ الروسية "العثور على حطام المروحية بمنطقة جبلية على ارتفاع 900 متر".
وكان من المفترض أن المروحية المنكوبة تحمل 22 شخصا بمن فيهم أفراد طاقمها الـ3، في رحلة سياحية لهواة البراكين والجبال.
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