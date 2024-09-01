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إقتصاد

دولة عربية تعلن الانضمام إلى "بنك التنمية" التابع لـ"بريكس"

Lebanon 24
01-09-2024 | 07:39
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وافق مجلس محافظي البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة "بريكس" في اجتماع السبت على انضمام الجزائر إليه.
 

وأوضحت وزارة المالية الجزائرية في بيان أن انضمام الجزائر إلى "هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تُعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، يُعدّ خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية" إلى جانب دول كبرى مثل روسيا والصين.
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وقالت الوزارة إن هذا الانضمام "جاء نتيجة تقييم صارم"، مشيرة إلى "الأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة، من حيث النمو الاقتصادي، بدعم من الإصلاحات متعددة القطاعات، وكذلك تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا".
 
 
وجاء الإعلان في بيان لرئيسة مجلس البنك، ديلما روسيف، وهي الرئيسة السابقة للبرازيل إحدى الدول البارزة في المجموعة الاقتصادية، خلال اجتماع، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

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