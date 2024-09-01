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عربي-دولي

بعد انتشال جثث أسرى.. ديمقراطيون بأميركا يحثون على هدنة بغزة

Lebanon 24
01-09-2024 | 15:34
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جدد عدد من المشرعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأحد دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد مقتل ستة أسرى في نفق بقطاع غزة، بينما انتقد جمهوريون الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لعدم تقديم دعم أقوى لإسرائيل.
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وانتشلت إسرائيل جثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم، وهو ما أثار الأحد احتجاجات ودعوات للإضراب في إسرائيل بسبب الفشل في إنقاذهم.

وقال الجيش إن جثث هيرش غولدبرغ بولين، وهو إسرائيلي أميركي، وكرمل جات، وعيدن يروشالمي، وألكسندر لوبنوف، وألموج ساروسي، وأوري دانينو أعيدت إلى إسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع والدي غولدبرغ بولين، راشيل غولدبرغ وجون بولين، اللذين ظهرا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الشهر الماضي، لتقديم التعازي.

وقال مسؤول أميركي آخر إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيعقد اجتماعا عن بعد مع عائلات أسرى أميركيين محتجزين لدى حماس.

وقال السناتور الأميركي الديمقراطي ديك دوربين في منشور على موقع إكس إنه "منفطر القلب ومصدوم" بسبب أنباء وفاة غولدبرغ بولين، وهو ما يتفق مع مشاعر مسؤولين ومشرعين أميركيين آخرين.
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