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العثور على سيارة مفخخة في مدخل مستوطنة إسرائيلية شمال رام الله

Lebanon 24
02-09-2024 | 03:09
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عثر على سيارة مفخخة في مدخل مستوطنة عطيرت شمال رام الله، في الضفة الغربية، وفق أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وحسب موقع "واي نت" فقد تم تحديد السيارة على أنها مشبوهة حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي وتم استدعاء الخبراء لتحييدها.
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وأعلن المجلس الإقليمي بنيامين عن تحديد موقع مركبة بها خزانا غاز كبيران متصلان بآلية تشغيل، وتحييدها عند مدخل مستوطنة عطيرت، وتم استدعاء خبراء من الشرطة والجيش للتعامل مع السيارة.

وقال رئيس مجلس بنيامين الإقليمي ورئيس مجلس يشع، يسرائيل غانتس: "حدثت معجزة عظيمة هذا الصباح في بنيامين. الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يتطلب عملا عسكريا كما حدث في غزة ورفح. يجب تعبئة السكان وتدمير الأحياء والبنية التحتية الإرهابية تحت الأرض".(سكاي نيوز)

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