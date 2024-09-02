أذربيجان.. الحزب الحاكم يحظى بأكثر من نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأذربيجانية حصول الحزب الحاكم بزعامة الرئيس إلهام علييف على 68 مقعدا من 125 في البرلمان، في الانتخابات المبكرة التي شهدتها أذربيجان أمس الأحد.وقال رئيس لجنة الانتخابات مزاخر باناخوف إنه بعد فرز 91% من الأصوات "حصل حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم على 68 مقعدا من أصل 125".وأضاف: "بلغت نسبة التصويت 37.27%، وأدلى مليونان و196.771 ألف شخص بأصواتهم".وحلّ علييف البرلمان في الـ28 من حزيران، وأعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من أيلول. (روسيا اليوم)