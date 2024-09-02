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عربي-دولي

ترامب في تصريح جديد: الله أنقذني من محاولة الاغتيال

Lebanon 24
02-09-2024 | 03:54
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة جديدة على "فوكس نيوز " انه يشعر بأن أميركا متراجعة ومحطمة ومكسورة لكنه توعد بإصلاح الأخطاء.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الله أنقذه من محاولة الاغتيال من أجل إصلاح البلاد.
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وأطلق مسلح النار على ترامب خلال تجمعه في 13 تموز الماضي، ما أدى إلى إصابة الرئيس السابق في الأذن وأسفر عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين.

وقال في المقابلة "بلدنا مريض للغاية ومحطم للغاية. بلدنا مكسور فقط وربما كان هذا هو السبب للنجاة لا أعرف. لا أعرف، قال الكثير من الناس ذلك". وقال إن المسلح كان "متسرعًا" عندما أطلق النار عليه.

وتابع "أعتقد أنك تؤمن بالله أكثر، لأنه عندما تتحدثت إلى خبراء، مثل أبنائي الذين هم خبراء في إطلاق النار. ولكن عندما تتحدث إلى الخبراء، يقولون إنه لا توجد فرصة أن يخطئ من تلك المسافة.. وأعتقد أنه كان متسرعًا لأن الناس بدأوا يقولون، كما تعلمون، هناك رجل يحمل سلاحًا".

كما أشاد بعناصر الخدمة السرية الذين تحركوا لحمايته في ذلك اليوم، قائلاً إنهم كانوا "شجعانًا جدًا" وقفزوا عليه في غضون "ثوانٍ".

وقال إن القناص الذي أسقط المسلح كان "مذهلاً"، لكنه أقر بأنه كان يجب أن يكون هناك شخص ما على سطح المبنى حيث كان مطلق النار موجودًا.

وواجهت الخدمة السرية التدقيق في الأشهر التي تلت محاولة الاغتيال حيث تدور الأسئلة حول كيف تمكن مطلق النار من إطلاق النار على الرئيس السابق.

واستقالت كيمبرلي شيتل من منصبها كمديرة للخدمة السرية بعد أن طالبها العديد من الأشخاص بالتنحي.(العربية)




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