العراق.. تحرير 4 فتيات سوريات محتجزات داخل مركز طبي

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أفادت مصادر أمنية عراقية بتحرير 4 فتيات سوريات الجنسية محتجزات داخل مركز طبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.ونقلت مواقع إعلامية عراقية تصريحات المصدر بأن "قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني داهمت، فجر اليوم، مركز "ساجدة الجبوري" لطب الأسنان وسط مدينة الناصرية".وأضاف: "قامت القوة بتحرير فتيات سوريات محتجزات داخل المركز، حيث تم نقلهن لمقر احتجاز خاص من أجل إكمال إجراءات التحقيق معهن".تمكنت قوات الأمن الوطني في العراق من تعقب عصابة قامت باختطاف فتاة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وتحرير المختطفة.