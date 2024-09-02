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عربي-دولي
استئناف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب
Lebanon 24
02-09-2024
|
05:45
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أظهرت بيانات الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، استئنافا تدريجيا للرحلات الجوية، بعد تعليق للعمل استمر قرابة ساعتين، امتثالاً لإضراب دعا له اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت".
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وبحسب بيانات الرحلات المنشورة على موقع المطار عبر الإنترنت، فإن أكثر من 5 رحلات غادرت المطار بعد تأخر عدة ساعات عن موعدها.
وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي: "تم رصد طوابير طويلة في مطار بن غوريون، بعد الإعلان عن إضراب عام في القطاع الاقتصادي" للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس".
وأضاف: "ينتظر مئات المسافرين عند مكاتب تسجيل، وسط فوضى يشهدها في عمليات التسجيل وتسليم الأمتعة، وفي بعض الأحيان يسمح لبعض المسافرين بإيداع أمتعتهم والتوجه إلى السوق الحرة".
(الاناضول)
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