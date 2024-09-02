في دولة قريبة من لبنان.. مكاتب لتهريب البشر والتكاليف باهظة!

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان "مكاتب لتهريب البشر تنشط بين مناطق السيطرة شمال سوريا"، وجاء فيه:

بعد رحلة استغرقت قرابة يومين، تمكنت المسنة السورية أم محمد من لقاء ابنها في ريف إدلب شمال غربي سوريا، بعد فراق دام أكثر من 8 سنوات، إثر خروج الابن الشاب مع قوافل مقاتلي المعارضة الذين رفضوا التسوية مع الحكومة السورية.

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وكانت المسنة أم محمد انطلقت في رحلة من مدينة دوما في ريف دمشق، نحو مناطق سيطرة المعارضة السورية بالشمال السوري، بعد تنسيق دام أكثر من أسبوع مع مكتب تهريب في إدلب، قام بتنظيم عملية عبورها المحفوفة بالمخاطر.



ويروي ابنها محمد وهو مقاتل سابق في فصائل المعارضة، أن تكاليف الرحلة بلغت حوالى 500 دولار أميركي، تم دفعها إلى أحد العاملين في مكاتب نقل الركاب وتنظيم رحلاتهم بين مناطق سيطرة المعارضة والأخرى التابعة للحكومة السورية.



يقول محمد للجزيرة نت إن والدته اضطرت للسفر عبر طرق التهريب، منعاً للمساءلة من الحواجز العسكرية التابعة للحكومة السورية، والتي تنتشر بكثافة بالقرب من مناطق التماس بين المعارضة والجيش السوري، سيما أن الشاب لديه سجل "فيش أمني" كمقاتل في صفوف المعارضة.



ويذكر التقرير أنّ والدته وصلت في حالة شبه مأسوية، كونها اضطرت للتنقل سيراً على الأقدام لمسافة لا تقل عن 3 كيلومترات، أصيبت خلالها بضيق في التنفس وحالة إغماء عدة مرات، قبل أن تنقل بحافلة خاصة بالمهربين إلى داخل ريف إدلب.



خطوط التهريب وكانت المسنة أم محمد انطلقت في رحلة من مدينة دوما في ريف دمشق، نحو مناطق سيطرة المعارضة السورية بالشمال السوري، بعد تنسيق دام أكثر من أسبوع مع مكتب تهريب في إدلب، قام بتنظيم عملية عبورها المحفوفة بالمخاطر.ويروي ابنها محمد وهو مقاتل سابق في فصائل المعارضة، أن تكاليف الرحلة بلغت حوالى 500 دولار أميركي، تم دفعها إلى أحد العاملين في مكاتب نقل الركاب وتنظيم رحلاتهم بين مناطق سيطرة المعارضة والأخرى التابعة للحكومة السورية.يقول محمد للجزيرة نت إن والدته اضطرت للسفر عبر طرق التهريب، منعاً للمساءلة من الحواجز العسكرية التابعة للحكومة السورية، والتي تنتشر بكثافة بالقرب من مناطق التماس بين المعارضة والجيش السوري، سيما أن الشاب لديه سجل "فيش أمني" كمقاتل في صفوف المعارضة.ويذكر التقرير أنّ والدته وصلت في حالة شبه مأسوية، كونها اضطرت للتنقل سيراً على الأقدام لمسافة لا تقل عن 3 كيلومترات، أصيبت خلالها بضيق في التنفس وحالة إغماء عدة مرات، قبل أن تنقل بحافلة خاصة بالمهربين إلى داخل ريف إدلب.

وتنامت ظاهرة تهريب المسافرين بين مناطق السيطرة شمال سوريا، بالتزامن مع تراجع حدة الصراع العسكري وانتشار الحواجز العسكرية التي تحد من حركة عبور السوريين، إذ وثقت جهات حقوقية اعتقال سوريين من القوى العسكرية الفاعلة في الصراع.



وبين مناطق السيطرة الثلاث التابعة للمعارضة أو الحكومة السورية أو الأكراد، يمر المسافرون بمعابر تفرض عمليات "التفييش" الأمني، بحثاً عن المطلوبين، فيما يسلك المطلوبون طرق التهريب التي لا تخلو من المخاطر.



ويقوم بتنظيم رحلات المسافرين -سيما عبر خطوط التهريب- مكاتب تظهر بالعلن بأنها مكاتب سفر، فيما تمر عمليات تنسيق التهريب "من تحت الطاولة".



وفي تجربة الشاب عبد الكريم الحلبي (اسم مستعار)، فقد خاض رحلة من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية نحو الشمال السوري المحرر، بعد تبليغه من شعبة التجنيد، بضرورة الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.



واضطر الحلبي لدفع مبلغ ألف دولار أميركي لمهرب قام بتسهيل عملية انتقاله عبر سيارة خاصة رفقة شخصين آخرين، مشيرا إلى أن الحواجز العسكرية لم تطلب بطاقته الشخصية طوال الطريق الذي استغرق حوالي 36 ساعة.



وقال الحلبي للجزيرة نت إنه انتقل من حلب نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي، قبل الوصول إلى مدينة جرابلس التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية، ومنها نحو إدلب.



ويشير الشاب إلى أن خوض طريق التهريب كان الخيار الوحيد له، بعد رفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، التي يفر منها غالبية الشبان السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية.



المال مقابل العبور

وعلى عكس طرق التهريب، تنخفض تكاليف السفر عبر الطرق النظامية التي يلجأ إليها كبار السن والنساء ممن ليس لديهم عائق أمني قد يعرضهم للاعتقال من سلطات الأمن السوري، إذ لا تتجاوز تكلفة الرحلة من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق المعارضة أكثر من 300 دولار أميركي.



ويروي الشاب وحيد المعري (اسم مستعار) كيف أوقفه عناصر من قوات النظام السوري بالقرب من معبر "التايهة"، الذي يربط مناطق النظام بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية، بسبب تشابه اسمه مع شخص مطلوب للأجهزة الأمنية.



ويؤكد المعري أنه دفع مبلغ 500 دولار مقابل الإفراج عنه، رغم أنه لم يكن لديه نشاط عسكري أو مدني مناهض للحكومة السورية، لكن عناصر الحاجز وجدوا حالة التشابه فرصة لابتزازه ماليا مقابل إطلاق سراحه، وفق ما يقول التقرير. (الجزيرة نت)