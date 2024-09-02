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"حماس" تتبنى هجومين في الضفة الغربية قبل أيام

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:35
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، مسؤوليتها عن العمليتين الهجوميتين بمستوطنتي غوش عتصيون وكرمي تسور قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة يومي الجمعة والأحد.
وقالت في بيان: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي مغتصبتي غوش عتصيون وكرمي تسور قرب مدينة الخليل".
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ونعى البيان "الاستشهاديين المجاهدين: محمد إحسان مرقة، وزهدي نضال أبو عفيفة".
وأوضحت أن "مرقة تمكن من تفجير مركبة مفخخة في محطة للوقود بمغتصبة غوش عتصيون بهدف استدراج جنود العدو للمكان، فيما انقضّ على القوة التي قدمت بالسلاح الآلي فأوقع منهم قتلى وجرحى، كان على رأسهم غال ريتش قائد لواء عتصيون".
وبحسب بيان القسام "استطاع أبو عفيفة اقتحام مغتصبة كرمي تسور عقب دهس حارسها، وأطلق النار تجاه مجموعة من المغتصبين الصهاينة، قبل أن يفجر مركبته داخل المغتصبة".
وقالت القسام إنها "تكشف عن أولى عملياتها الاستشهادية بمحافظة الخليل، لتؤكد على ما قالته سابقًا بأن كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر، وآخرها عملية ترقوميا التي نفذها الشهيد مهند محمود العسود".
(الناضول)
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