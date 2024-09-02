المحكمة الإسرائيلية تأمر بإنهاء الإضراب العام

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قرّرت محكمة العمل الإسرائيلية إنهاء الإضراب العام والشامل الذي بدأ اليوم الاثنين، احتجاجا على رفض الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.وقالت المحكمة في بيان لها إنها أمرت بإنهاء الإضراب الذي دعا له اتحاد نقابة العمال "الهستدروت"، مشيرة إلى أن نهاية الإضراب يجب أن تكون في الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي.وذكرت المحكمة أنها قبلت احتجاج الحكومة المقدم من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار الإضراب "سياسيا" وليس بدوافع "عمالية". (عربي 21)