بريطانيا تحت تهديد الدبابير الآسيوية.. وتحذير عاجل للتصدي للغزو المتزايد

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وأشارت صحيفة "دايلي مايل" أنه مع رصد ما لا يقل عن 25 دبورا آسيويا في المملكة المتحدة هذا العام، حذر العلماء من أن أشهر الذروة لرصد الدبابير الآسيوية لم تأت بعد.



وبدون الكشف المبكر والاستجابة السريعة، قد يكتسب هذا النوع موطئ قدم قريبًا في المملكة المتحدة، حسب الصحيفة. تلقى البريطانيون تحذيرًا عاجلًا وسط غزو الدبابير الآسيوية، إذ حث علماء من مركز المملكة المتحدة لعلم البيئة والهيدرولوجيا (UKCEH) المواطنين على البقاء يقظين والإبلاغ عن أي مشاهدات لمكافحة التهديد المتزايد لهذه الحشرات الغازية.وأشارت صحيفة "دايلي مايل" أنه مع رصد ما لا يقل عن 25 دبورا آسيويا في المملكة المتحدة هذا العام، حذر العلماء من أن أشهر الذروة لرصد الدبابير الآسيوية لم تأت بعد.وبدون الكشف المبكر والاستجابة السريعة، قد يكتسب هذا النوع موطئ قدم قريبًا في المملكة المتحدة، حسب الصحيفة.



وتقول كيت ويلسون، رئيسة وحدة النحل الوطنية: "يرجى الاستمرار في توخي الحذر من أي دبابير آسيوية، وإذا كنت تعتقد أنك رصدت واحدة، فأبلغ عن مشاهدتك من خلال تطبيق الدبابير الآسيوية".



وتم إدخال الدبابير الآسيوية لأول مرة إلى المملكة المتحدة في عام 2016 ولكنها بدأت تنتشر بشكل أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة.



ومنذ وصولهم، كان هناك 126 مشاهدة مؤكدة بما في ذلك اكتشاف 89 عشًا. وتقول كيت ويلسون، رئيسة وحدة النحل الوطنية: "يرجى الاستمرار في توخي الحذر من أي دبابير آسيوية، وإذا كنت تعتقد أنك رصدت واحدة، فأبلغ عن مشاهدتك من خلال تطبيق الدبابير الآسيوية".وتم إدخال الدبابير الآسيوية لأول مرة إلى المملكة المتحدة في عام 2016 ولكنها بدأت تنتشر بشكل أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة.ومنذ وصولهم، كان هناك 126 مشاهدة مؤكدة بما في ذلك اكتشاف 89 عشًا.