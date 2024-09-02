جدري القردة يصل إلى دولة عربية!

سجلت وزارة الصحة الأردنية، حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الإثنين، مضيفة أن الحالة معزولة حاليا.



وأضافت الوزارة: "المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير". (سكاي نيوز)

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