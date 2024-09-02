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بعد العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في أحد الأنفاق بغزة.. نتنياهو: حماس ستدفع ثمنًا باهظًا

Lebanon 24
02-09-2024 | 13:51
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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، على أن حركة حماس ستدفع ثمنا باهظا، عقب العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في أحد الأنفاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف: "قلبي ينفطر وأنا أتحدث هاتفيا مع عائلات المختطفين الستة القتلى، كنا قريبين من تحريرهم لكننا لم ننجح في ذلك. ولا أحد ملتزم بتحرير المخطوفين أكثر مني ولا أقبل مواعظ من أحد في هذه القضية".
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وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن في حرب مصيرية ضد محور الشر الإيراني، العدو يريد تدميرنا جميعا دون استثناء".

وعن محور فيلادلفيا الذي يقع (على الحدود المصرية الفلسطينية)، فرأى أنه "أنبوب الأكسجين لحماس ويجب قطعه"، وأضاف: "أُصِبْت بالصدمة عندما سمعت بعض وزراء الحكومة يدعون للانسحاب من "محور فيلادلفيا، اذ ينبغي لإسرائيل السيطرة عليه، ووجودنا فيه، قضية سياسية مهمة وليس قضية تكتيكية".
 
إلى ذلك، قال نتنياهو: "يجب أن نغير الواقع على الحدود الشمالية، وسنفعل ذلك". وتابع: "لقد قضينا على كل الطائرات المسيّرة عن بُعد التي أطلقها حزب الله في هجومنا الاستباقي عليه".
 
 
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