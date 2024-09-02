يبدو أن موقع حطام السفينة الشهيرة "تايتانك"، لا زال يتغير بعد أكثر من قرن، حيث تمكنت الشركة المالكة لحقوق استكشاف الموقع من العثور على تمثال برونزي لم يشاهد منذ عقود، في أول رحلة منذ سنوات عديدة إلى الموقعـ وكانت هناك مخاوف من أن يكون قد فقد إلى الأبد.



وأنهت "آر إم إس تيتانيك"، وهي شركة مقرها جورجيا تملك الحقوق القانونية للحطام الذي يبلغ عمره 112 عاماً، أول رحلة لها منذ عام 2010 ونشرت صوراً للرحلة الاستكشافية يوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيان إن نتائج رحلة هذا الصيف "تظهر مزيجاً مريراً من الحفظ والخسارة". وكان من أبرز ما تم اكتشافه تمثال "ديانا فرساي"، الذي شوهد آخر مرة عام 1986، والآن أصبح للتمثال صورة واضحة، حسبما قالت الشركة.

وخلال الرحلة الاستكشافية، لاحظ الباحثون تغييرا كبيرا في صورة "تيتانيك" المعروفة، فقد انفصلت قطعة من مقدمة السفينة ظهرت في مشهد شهير بفيلم "تيتانيك" عام 1997.



وكانت هذه القطعة المعروفة باسم "قوس تيتانيك" في قلب مشهد مهم، بين بطلي الفيلم ليوناردو دي كابريو (جاك) وكيت ونسليت (روز)، عندما كان يحتضنها في مقدمة السفينة، وكان لا يزال هذا السور قائماً حتى عام 2022.