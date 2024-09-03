29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طبيب يكشف سراً عن يحيى السنوار.. ما هي نقطة ضعفه؟
Lebanon 24
03-09-2024
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الطبيب الإسرائيلي يوفال بيتون، الذي عالج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار عندما كان أسيرا في السجون الاسرائيلية: "هذا هو السنوار الذي عرفته. هو يعلم أنه ليس لديه أي فرصة لهزيمة الجيش الإسرائيلي على الأرض، بل فقط في الأنفاق التي بناها على مدار سنوات".
Advertisement
وأضاف بيتون في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أنه "ما كان ينبغي علينا فعله لجعل السنوار يشعر بأنه ليس في موقف قوة، هو إسقاط الحكم المدني، وهذه هي نقطة ضعفه".
وأوضح أن "السنوار يدير المفاوضات من موقع قوة. فنحن لا نتحدث عن ما بعد اليوم، وما يحدث هو أننا نتصرف وكأنه لا يوجد أسرى"، مبينا أن "الحد الأقصى الذي ترغب إسرائيل في دفعه لا يقترب حتى من الحد الأدنى لحركة حماس".
وأشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية "لم تعط أهمية كافية للعمليات البرية، لذلك من الصعب جدا الوصول إلى السنوار، إنه يحيط نفسه بالأسرى، حتى لو وجدناه، فهو يعلم أننا لن نقضي عليه. لقد قضينا على الجميع. لم يعد لديهم ما يخسرونه". (عربي 21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
Lebanon 24
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
05:24 | 2024-09-02
02/09/2024 05:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
03:08 | 2024-09-02
02/09/2024 03:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
07:12 | 2024-09-02
02/09/2024 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة اللبنانية تتصدّر "قائمة عالمية".. إكتشفوا ما هي!
Lebanon 24
الليرة اللبنانية تتصدّر "قائمة عالمية".. إكتشفوا ما هي!
11:00 | 2024-09-02
02/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
04:00 | 2024-09-02
02/09/2024 04:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:52 | 2024-09-03
بعد نهاية أسبوع مضطربة.. نتانياهو أمام خيارات "أقل من أي وقت مضى"
02:10 | 2024-09-03
المملكة المتحدة تعلق تصدير الأسلحة الى إسرائيل: لم تمتثل للقانون الدولي الإنساني
01:11 | 2024-09-03
أكاذيب وتلفيقات وإهمال إجرامي.. اتهامات "مدوية" تطال نتنياهو
01:02 | 2024-09-03
هل تعلن إسرائيل الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية؟
01:00 | 2024-09-03
بينهم تلامذة وأولياء أمور.. حادث سير مروّع يودي بحياة 11 شخصاً في الصين
00:51 | 2024-09-03
أسير أوكراني: أمرونا باحتلال قرية في كورسك وأضاعوا مكاننا
فيديو
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
03/09/2024 09:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
03/09/2024 09:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
03/09/2024 09:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24