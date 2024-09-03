طبيب يكشف سراً عن يحيى السنوار.. ما هي نقطة ضعفه؟

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قال الطبيب الإسرائيلي يوفال بيتون، الذي عالج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار عندما كان أسيرا في السجون الاسرائيلية: "هذا هو السنوار الذي عرفته. هو يعلم أنه ليس لديه أي فرصة لهزيمة الجيش الإسرائيلي على الأرض، بل فقط في الأنفاق التي بناها على مدار سنوات".وأضاف بيتون في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أنه "ما كان ينبغي علينا فعله لجعل السنوار يشعر بأنه ليس في موقف قوة، هو إسقاط الحكم المدني، وهذه هي نقطة ضعفه".وأوضح أن "السنوار يدير المفاوضات من موقع قوة. فنحن لا نتحدث عن ما بعد اليوم، وما يحدث هو أننا نتصرف وكأنه لا يوجد أسرى"، مبينا أن "الحد الأقصى الذي ترغب إسرائيل في دفعه لا يقترب حتى من الحد الأدنى لحركة حماس".وأشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية "لم تعط أهمية كافية للعمليات البرية، لذلك من الصعب جدا الوصول إلى السنوار، إنه يحيط نفسه بالأسرى، حتى لو وجدناه، فهو يعلم أننا لن نقضي عليه. لقد قضينا على الجميع. لم يعد لديهم ما يخسرونه". (عربي 21)