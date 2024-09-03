خلال عزاء.. امرأة طردت نتنياهو وزوجته

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن امرأة إسرائيلية رفصت استقبال نتنياهو خلال عزاء زوجها.وحسب القناة، فإنّ زوجة أحد الاسرى الإسرائيليين الذين انتشلت جثته مؤخرا من داخل غزة رفضت استقبال نتنياهو وزوجته لتقديم العزاء.وفي وقت سابق كان قد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، العثور على جثث ستة أسرى داخل أحد الأنفاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وذكر هاغاري أنه وخلال عملية نفذها جيش الاحتلال تم انتشال جثث الأسرى (هيرش غولدبرغ بولين، وآدن يروشالمي، وكرمل جات، وألموغ ساروسي، وألكس لوبانوف، وأوري دانينو) من نفق في رفح. وقال إن العثور على جثث الأسرى جاء على بعد مسافة ليست بعيدة عن النفق الذي عثر فيه على الأسير فرحان القاضي قبل أيام.