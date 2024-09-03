Advertisement

عربي-دولي

ضمن جولته الأطول والأبعد... البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1242265-638609651875980796.png
Doc-P-1242265-638609651875980796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل البابا فرنسيس إلى إندونيسيا في محطة أولى ضمن جولة له على أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي الأطول والأبعد في ولاية الحبر الأعظم البالغ 87 عاما، بحسب وكالة "فرانس برس".

وهبطت طائرة البابا في العاصمة جاكرتا قرابة الساعة 11,16 صباحا بالتوقيت المحلي (04,16 ت غ) في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام وتهدف لتعزيز الحوار بين الأديان، يتوجه بعدها إلى بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.
Advertisement

وتعد رحلة البابا التي ستستمر 12 يوما تحديا جسديا خارجا عن المألوف للبابا الأرجنتيني الذي عانى في الآونة الأخيرة من مشكلات صحية.

وقال للصحافيين المرافقين بعد هبوط الطائرة في جاكرتا :"أشكركم لمرافقتكم في هذه الرحلة. أعتقد أنها أطول رحلة قمت بها".

وغادر الطائرة في كرسي متحرك حيث كان في استقباله في المطار حرس الشرف ومسؤولين إندونيسيين من بينهم وزير الأوقاف فيما قدم له طفلان باقة زهور.

ومن السجادة الحمراء غادر في سيارة مدنية طراز تويوتا فضلها على السيارات الفخمة الأخرى التي عادة ما يستخدمها زعماء دول العالم.

وليس على برنامجه اليوم أي ارتباطات رسمية بعد الرحلة الطويلة من روما، لكن الفاتيكان أعلن أن "البابا التقى مجموعة من الأيتام والمهاجرين والمشردين في بعثة الفاتيكان بعد وقت قصير على وصوله".

ومن المقرر أن يلتقي البابا الرئيس جوكو ويدودو الأربعاء في أول محطة مهمة في زيارته للدولة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2024-09-03
10:00 | 2024-09-03
09:47 | 2024-09-03
09:16 | 2024-09-03
09:14 | 2024-09-03
08:50 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24