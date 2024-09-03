ضمن جولته الأطول والأبعد... البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا

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وصل البابا فرنسيس إلى إندونيسيا في محطة أولى ضمن جولة له على أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي الأطول والأبعد في ولاية الحبر الأعظم البالغ 87 عاما، بحسب وكالة "فرانس برس".وهبطت طائرة البابا في العاصمة جاكرتا قرابة الساعة 11,16 صباحا بالتوقيت المحلي (04,16 ت غ) في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام وتهدف لتعزيز الحوار بين الأديان، يتوجه بعدها إلى بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.وتعد رحلة البابا التي ستستمر 12 يوما تحديا جسديا خارجا عن المألوف للبابا الأرجنتيني الذي عانى في الآونة الأخيرة من مشكلات صحية.وقال للصحافيين المرافقين بعد هبوط الطائرة في جاكرتا :"أشكركم لمرافقتكم في هذه الرحلة. أعتقد أنها أطول رحلة قمت بها".وغادر الطائرة في كرسي متحرك حيث كان في استقباله في المطار حرس الشرف ومسؤولين إندونيسيين من بينهم وزير الأوقاف فيما قدم له طفلان باقة زهور.ومن السجادة الحمراء غادر في سيارة مدنية طراز تويوتا فضلها على السيارات الفخمة الأخرى التي عادة ما يستخدمها زعماء دول العالم.وليس على برنامجه اليوم أي ارتباطات رسمية بعد الرحلة الطويلة من روما، لكن الفاتيكان أعلن أن "البابا التقى مجموعة من الأيتام والمهاجرين والمشردين في بعثة الفاتيكان بعد وقت قصير على وصوله".ومن المقرر أن يلتقي البابا الرئيس جوكو ويدودو الأربعاء في أول محطة مهمة في زيارته للدولة.