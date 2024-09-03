بالفيديو... ضبط 50 ألف حبة كبتاغون في دمشق

ضبطت الجهات الأمنية السورية في العاصمة دمشق 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة في حيّ القدم، وألقت القبض على ثلاثة مشبوهين.



وقال رئيس فرع مكافحة المخدرات في دمشق العميد سامي درويش في تصريح أوردته صفحة وزارة الداخلية على موقع "فيسبوك" إنه "خلال المتابعة الأمنية الدقيقة لمكافحة عمليات نقل وتهريب المواد المخدرة تمكن الفرع من إحباط عملية نقل 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة في محلة القدم في دمشق". (روسيا اليوم)

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