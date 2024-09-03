قاد هجوماً في 7 تشرين الأوّل.. إسرائيل اغتالت قياديّاً بارزاً في "حماس" هذه هويّته

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال أحمد فوزي ناصر محمد وادية قائد سرية النخبة في "حماس" في غارة استهدفته مع مجموعة من المقاتلين قرب منطقة "مستشفى الأهلي" في مدينة غزة.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّه في 7 تشرين الاول تسلّل وادية إلى نيتيف هعاسارا من خلال مظلة شراعية وقاد الهجوم في البلدة. (روسيا اليوم)

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