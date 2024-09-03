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تسجيلات مسربة لنتنياهو ستُعرض قريباً... ماذا تتضمن؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 09:14
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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّه من المقرّر عرض فيلم وثائقي أميركي من إخراج ألكسيس بلوم بالتعاون مع المخرج الشهير أليكس غيبني، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الأسبوع المقبل.
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ووفقاً لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "سيتضمن الفيلم لقطات من استجواب الشرطة لنتنياهو لم يسبق عرضها من قبل".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية نقلاً عن مجلة "فاريتي"، أن "المقاطع التي تسربت إلى غيبني مأخوذة من التحقيقات التي شارك فيها نتنياهو بين عامي 2016 و2018. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مقتطفات من التحقيقات مع سارة ويائير نتنياهو والمقربين والموظفين في مقر إقامة رئيس الوزراء".

ووجهت محكمة إسرائيلية لنتنياهو،  اتهامات بالاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا عام 2019، فضلاً عن الرشوة في واحدة منها، ولا تزال المحاكمة، التي بدأت في عام 2020، مستمرة، وقالت الصحيفة إنه "من المرجح أن تستغرق المحاكمة سنوات حتى تنتهي".

وينفي "نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا المرفوعة ضده، ويدعي أن الاتهامات ملفقة في حملة قادتها الشرطة والنيابة العامة، بالتعاون مع النائب العام"، وفق الصحيفة.

ونقلت مجلة "فارايتي" عن غيبني قوله إن "التسجيلات تسلط الضوء على شخصية نتنياهو بطريقة غير مسبوقة"، مضيفاً "أنها دليل قوي على طبيعة شخصية نتنياهو الفاسدة".

وأضاف التقرير أن "التسجيلات، التي تتضمن ساعات من المقابلات، لم يتم عرضها من قبل محلياً أو خارجياً، بسبب قوانين الخصوصية الإسرائيلية".
وسيُعرض الفيلم الذي يحمل اسم "حقائب بيبي"  وتبلغ مدته ساعتين في 10 أيلول، على مسرح سكوتيابنك في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وفقاً للصحيفة. (الامارات 24)
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