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عربي-دولي

تعديل وزاري واسع في اوكرانيا.. واستقالات على الطاولة

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:41
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استقال ستة سياسيين أوكرانيين على الأقل، بينهم وزراء، وأُقيل مستشار رئاسي، ليل الثلاثاء، عشية تعديل وزاري كبير، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم.

وبعد عامين ونصف العام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كتب ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، في منشور على تطبيق تلغرام: "كما وعدنا، يمكن توقع حصول تعديل حكومي كبير هذا الأسبوع. أكثر من 50% من أعضاء الحكومة سيتم تغييرهم. غدًا سيكون يوم إقالات، واليوم التالي يوم تعيينات".
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ومن أبرز الذين قدّموا استقالاتهم مساء الثلاثاء وزراء الصناعات الاستراتيجية، والعدل، والبيئة.
 
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