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عربي-دولي

بعد العثور على جثث 6 رهائن بغزة.. بن غفير يدعو مجددا إلى وقف المفاوضات مع حماس

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:47
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رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن على إسرائيل أن توقف المفاوضات مع حركة حماس.

وأضاف بن غفير، في منشور له على منصة إكس، أن "الدولة التي يقتل لها 6 رهائن بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة بل توقف المفاوضات، وتتوقف عن تزويدهم بالوقود والكهرباء، وتسحقهم حتى يستسلموا".
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وتابع بن غفير: "استمرار المفاوضات لا يؤدي إلا إلى تحفيزهم على إنتاج المزيد والمزيد من الإرهاب أيضاً من الضفة الغربية".

يأتي هذا فيما يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، بينهم بن غفير.

 ويسعى مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم بنشر "رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين"، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، وفق دبلوماسيين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تشكل مخاطر تصعيدية كبيرة تهدد بالفعل الاستقرار المحلي والإقليمي. (سكاي نيوز)
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