السعودية.. ارشادات حول كيفية التعامل مع السيول لتجنب مخاطرها

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(الحرة)

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الأربعاء، أن الجهات المعنية وضعت عددا من "المقترحات والتوصيات" لمواجهة السيول غير المسبوقة في المدينة المنورة، التي أدت إلى أضرار.وكانت المدينة المنورة قد شهدت خلال الأيام الماضية، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.ووفقا لتقارير إعلامية، فقد تضررت بعض الأحياء الشعبية في المدينة، مثل حي تلعة الهبوب، جراء الأمطار التي هطلت بكميات كبيرة على الشعاب والأودية المجاورة للحي.ذكرت تقارير إعلامية أن أسرة سعودية مؤلفة من خمسة أفراد قد لقيت مصرعها، السبت، جراء السيول الشديدة التي شهدتها منطقة عسير، جنوب غربي المملكة.ونوهت "عكاظ" إلى أن طبيعة المدينة المنورة الجغرافية، التي تنتشر الجبال والشعاب والأودية داخلها، مما يجعل من هطول أمطار بكميات كبيرة، يشكل خطرا كبيرا على الأحياء السكنية.وأوضحت الصحيفة أن عددا من الجهات المعنية، وضعت "عدة مقترحات وتوصيات بناء على دراسات؛ لمعالجة أخطار السيول"، من خلال فتح قنوات ومجارٍ لعدد من الأحياء، مثل حي تلعة الهبوب، الذي تضرر كثيراً من السيول التي داهمته مساء الجمعة، وفتح قنوات تصريف لمياه الأمطار داخل جامعة طيبة.كما تحدثت الصحيفة عن توصيات بشأن تخفيض منسوب خط تحلية المياه بوادي العقيق، وتخفيض العديد من منسوب الخدمات في بعض الأودية، وتطوير خدمات تصريف المياه في المخططات المعتمدة.ومن بين التوصيات أيضا، تخفيض منسوب الخدمات في العديد من المخططات، إضافة إلى الحلول العاجلة المطلوبة للأودية والمخططات السكنية.