مفاجأة جديدة عن الرجل الذي خدّر زوجته ليغتصبها أكثر من 100 رجل.. هذا ما فعله بابنته

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لم يكد الشارع الفرنسي برمته يستفيق من جريمة مروعة بطلها رجل بالغ من العمر 71 عاماً خدر زوجته البالغة من العمر 72 عاما على مدى سنوات لاغتصابها من قبل أكثر من 100 رجل، حتى تفجرت مفاجآت جديدة. فخلال استماع محكمة فوكلوز الجنائية في منطقة أفينيون إلى دومينيك بيليكو، المتّهم بتخدير زوجته جيزيل، تبيّن أنه احتفظ أيضا بصور لابنته عارية على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.وحين بدأ رئيس المحكمة روجر أراتا يستعرض تفاصيل الصور، انهارت كارولين إبنة بيليكو التي كانت جالسة إلى جانب أمها في القاعة بالبكاء، واضطرت إلى المغادرة لمدة 20 دقيقة حتى تهدأ. (العربية)