بقيمة 2.3 مليار دولار.. مشروع سكك حديدية جديد بين الإمارات والأردن

وقع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسِّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.



ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي نهاية العام الماضي بقيمة 5.5 مليار دولار. (سكاي نيوز)