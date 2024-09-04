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عربي-دولي

موسكو تتوعد: الرد سيكون مزلزلًا على أي هجوم أوكراني بعيد المدى

Lebanon 24
04-09-2024 | 11:17
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حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب وأوكرانيا من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية. في وقت قال فيه الجيش الأوكراني إن روسيا تشن هجمات جوية على كييف ولفيف.
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ويأتي التحذير الروسي بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا "أكثر تفاؤلا" بشأن احتمالات الحصول على إذن من حلفائها الغربيين لتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا. 

وبالتزامن قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على كييف ومدينة لفيف في الغرب، والتي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

يأتي الهجوم بعد يوم واحد فقط من قصف روسيا لمعهد عسكري في مدينة بولتافا في وسط أوكرانيا بصاروخين باليستيين في أعنف هجوم منفرد في الحرب هذا العام، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة مئات آخرين.

فيما قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات على مشارف كييف ولفيف فيما بدا أنه ناجم عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي. وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن وحدات الدفاع الجوي عملت على صد الهجمات. (عربي بوست)
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