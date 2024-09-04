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غالانت: يجب القضاء على كل "إرهابي"

Lebanon 24
04-09-2024 | 11:23
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أكدّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الأربعاء، أنّ قواته "تستأصل التنظيمات الإرهابية" في مختلف أنحاء الضفة الغربية، من خلال العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها منذ أسبوع وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
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وقال غالانت في بيان: "في مواجهة تجدد الإرهاب، نحن نقضي على المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)".

وأضاف: "يجب القضاء على كل إرهابي، وإذا استسلم يجب اعتقاله، لا يوجد خيار آخر، الاستعانة بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة".

وأكد أنّه أمر باستخدام الضربات الجوية أينما كان ذلك ضروريا.

وأضاف: "نبذل الجهود لتنفيذ الضربات الجوية حيثما كان ذلك ضروريا لتجنب تعريض الجنود للخطر".

ورأى وزير الدفاع أن "عودة الإرهاب إلى الضفة الغربية أمر يجب أن نركز عليه في كل لحظة".

وبحسب غالانت فإن العملية العسكرية المتواصلة وخصوصا في جنين تأتي "لمنع الإرهاب، هذه المسألة الرئيسية، نحن نقص العشب لكن سيأتي الوقت الذي سنقتلع فيه الجذور، ويجب القيام بذلك".
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