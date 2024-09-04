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عربي-دولي

في أميركا.. هلع ورعب داخل ثانوية بسبب إطلاق نار

Lebanon 24
04-09-2024 | 12:35
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تم إغلاق مدرسة ثانوية في جورجيا بشكل كامل وسط تقارير عن إطلاق نار من داخل المبنى، حسب "فوكس نيوز".

وأكدت السلطات سقوط العديد من الضحايا في مدرسة أبالاتشي الثانوية في جورجيا اليوم، الأربعاء. 
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وفي المعلومات، فإنه "حوالي الساعة 10:23 صباحًا، تم إرسال ضباط من وكالات إنفاذ القانون المتعددة وموظفي الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية إلى المدرسة الثانوية في إشارة إلى إطلاق نار تم الإبلاغ عنه".
 
وكشف مكتب عمدة مقاطعة بارو في بيان عن اعتقال أحد المشتبه بهم، مؤكدًا أنّه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات. (Fox news)

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