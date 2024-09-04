في أميركا.. هلع ورعب داخل ثانوية بسبب إطلاق نار

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تم إغلاق مدرسة ثانوية في جورجيا بشكل كامل وسط تقارير عن إطلاق نار من داخل المبنى، حسب "فوكس نيوز".وأكدت السلطات سقوط العديد من الضحايا في مدرسة أبالاتشي الثانوية في جورجيا اليوم، الأربعاء.وفي المعلومات، فإنه "حوالي الساعة 10:23 صباحًا، تم إرسال ضباط من وكالات إنفاذ القانون المتعددة وموظفي الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية إلى المدرسة الثانوية في إشارة إلى إطلاق نار تم الإبلاغ عنه".