Advertisement

عربي-دولي

"إذا خرجنا لن نعود".. نتنياهو يكشف: هناك أنفاق تحت محور فيلادلفيا!

Lebanon 24
04-09-2024 | 12:55
A-
A+

لقد ظنوا أن الضغط الدولي علينا يعفيهم من التنازلات لكننا غيرنا ذلك بالسيطرة على #رفح
Doc-P-1242856-638610774302493454.jpeg
Doc-P-1242856-638610774302493454.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، لأهالي المحتجزين الستّة الذين قتلوا على يد حماس في غزة.
 وأكدّ نتنياهو أنّه "في السابع من أكتوبر شهدنا أكبر وحشية في هذا القرن"،معتبرًا أنّ "عناصر حماس أطلقوا النار على المحتجزين وبالتالي ملتزمون بهزيمة حماس واقتلاع "الشر" من جذوره".
Advertisement
وأشار إلى أنّ "حماس تريد تدمير إسرائيل وسيطرة الجيشعلى حدود غزة البرية والبحرية تمنع عمليات التهريب"، مؤكدًا أنّ "حماس تُهرّب الأسلحة بدعم من إيران ومعبر فيلادلفيا كان تحت سيطرتهم".
 
وكشف نتنياهو عن أنّ "إيران كانت لديها خطة لتحويل غزة إلى بؤرة إرهاب ومن الضروري فهم موقع محور فيلادلفيا بالنسبة إلى تسليح حماس والذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر".
تابع: "لن نتمكن من تدمير حماس دون السيطرة على محور فيلادلفيا و يجب علينا البقاء في المحور لمنع تهريب السلاح ولا يمكن إطلاق سراح الرهائن من دون ذلك لأن هناك هناك أنفاق تحت محور فيلادلفيا". 
وأضاف نتنياهو:"إذا خرجنا من محور فيلادلفيا فلن نتمكن من العودة إليه مرة أخرى، لأننا خرجنا من لبنان منذ 24 عاما وقيل لنا إن بإمكاننا العودة إذا أطلقت صواريخ لكن لم نستطع بسبب ضغط العالم".
وأردف: "لن نترك محور فيلادلفيا حتى في فترة الـ42 يوما المتضمنة في مقترح صفقة التبادل ولا نريد أن نرحل من غزة ثم نعود لاحقا بل نريد أن نبقى"، موضحًا إلتزامه بإعادة الرهائن لكن الخروج من فيلادلفيا لن يحقق ذلك.
 
ختم: "لقد ظنوا أن الضغط الدولي علينا يعفيهم من التنازلات لكننا غيرنا ذلك بالسيطرة على رفح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2024-09-04
13:50 | 2024-09-04
13:42 | 2024-09-04
13:00 | 2024-09-04
12:56 | 2024-09-04
12:47 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24