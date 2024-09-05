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العراق يشتري مروحيات قتالية من طراز "كاراكال H225M"

Lebanon 24
05-09-2024 | 06:23
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اتفق العراق مع شركة "إيرباص" الأوروبية على شراء 12 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز كاراكال H225M.

ووقع الاتفاق ممثل لـ"إيرباص هيليكوبترز" ولواء من القوات الجوية العراقية في مقر وزارة الدفاع في بغداد، بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.
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وأكّد مدير فرع "إيرباص هيليكوبترز" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرنو مونتالفو أن الاتفاق يشمل تسليم 12 مروحية من طراز H225M اعتبارا من مطلع العام 2025. (سكاي نيوز)
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