وسط أجواء انتخابية مشحونة.. كامالا هاريس تستعد لمناظرتها مع دونالد ترامب

تتوجّه المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس الخميس إلى ولاية بنسلفانيا التي تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية الأميركية حيث تفيد تقارير بأنها ستقضي خمسة أيام استعداداً لمناظرتها مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

Advertisement

وقبل المناظرة المقررة مساء الثلاثاء في فيلادلفيا، تتوجّه هاريس إلى بيتسبرغ. ولا يشمل جدول أعمالها أي تجمّعات انتخابية مقررة هناك، لكن يتوقع بأن تلتقي ناخبين بشكل غير رسمي.



وستقضي معظم وقتها وهي تضع استراتيجيات مع مستشاريها وتحضّر محاور هجماتها، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن".



وعزّز دخول هاريس على خط السباق قبل ستة أسابيع حماسة الديمقراطيين الذين كانوا قد شعروا باليأس حيال فرص فوز الرئيس جو بايدن على ترامب. وقبل المناظرة المقررة مساء الثلاثاء في فيلادلفيا، تتوجّه هاريس إلى بيتسبرغ. ولا يشمل جدول أعمالها أي تجمّعات انتخابية مقررة هناك، لكن يتوقع بأن تلتقي ناخبين بشكل غير رسمي.وستقضي معظم وقتها وهي تضع استراتيجيات مع مستشاريها وتحضّر محاور هجماتها، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن".وعزّز دخول هاريس على خط السباق قبل ستة أسابيع حماسة الديمقراطيين الذين كانوا قد شعروا باليأس حيال فرص فوز الرئيس جو بايدن على ترامب.

لكنّ الحزبين يستعدان اليوم لانتخابات ستكون نتائجها متقاربة في الخامس من نوفمبر.



ويتوقع بأن تكون بنسلفانيا وجورجيا وبضع ولايات أخرى متأرجحة (أي أنها تصوّت مرة للجمهوريين وأخرى للديمقراطيين) حاسمة.

وتضع استطلاعات الرأي معظم هذه السباقات ضمن هامش الخطأ.



وقالت هاريس أمام حشد الأربعاء في نيوهامشير حيث كشفت عن مقترحات اقتصادية تشمل خفض معدل ضريبة أرباح رأس المال أكثر مما ورد في خطة بايدن في مسعى لجذب الناخبين المعتدلين، إن "نتائج هذا السباق ستكون متقاربة حتى النهاية".



وبينما تستعد هاريس للمناظرة، يقوم مرشحها لمنصب نائب الرئيسة تيم والز بجولة في بنسلفانيا ويستضيف تجمّعاً انتخابياً مساء الخميس في شمال بيتسبرغ.



وستكون المناظرة أول اجتماع على الإطلاق بين هاريس وترامب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن بعدما أصر على أنه تم التلاعب بنتائج انتخابات 2020.



وتذكّر استعدادات هاريس في بنسلفانيا بفترة أسبوع قضاها بايدن في كامب ديفيد في ماريلاند وهو يحضّر لمناظرته الكارثية مع ترامب في 27 حزيران والتي أنهت فعلياً حملته الرئاسية.



وستعتمد نائبة الرئيس على المستشارة كارين دان التي قادت التحضيرات لمناظرة باراك أوباما في 2012 وهيلاري كلينتون في 2016 إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوغلو.



أما ترامب (78 عاماً)، فقال من جهته إنه يستعد كما فعل عندما واجه بايدن، عبر المشاركة في نقاشات في إطار الحملة وعقد اجتماعات لبحث السياسة مع مجموعة من المساعدين.



وخلال منتدى للقاء الناخبين نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأربعاء في بنسلفانيا، اتّهم الجمهوري "أيه بي سي" التي تستضيف المناظرة بالتحيّز ووصف الشبكة وأحد أبرز مقدّميها بـ"البغيضين" بينما زعم بأن هاريس ستحصل على أسئلة المناظرة سلفاً.



وقال "إنهم بغيضون للغاية وأعتقد أن الكثير من الناس سيتابعونها لرؤية درجة قذارتهم ومدى عدم إنصافهم".



ونشرت "أيه بي سي نيوز" قواعدها للمناظرة الأربعاء.

وعلى غرار المواجهة بين بايدن وترامب، سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشّح عندما يكون الدور للمرشّح الآخر في الكلام.



وأفادت "أيه بي سي" في بيان أنه لن يكون هناك جمهور في القاعة و"لن تتم مشاركة أي مواضيع أو أسئلة مع الحملات أو المرشّحين مسبقاً".



وسيتحدّث ترامب الخميس عن بُعد أمام تجمّع لـ"ائتلاف اليهود الجمهوريين" في لاس فيغاس، بينما سيحضر شخصياً في "نادي نيويورك الاقتصادي".



وعادت مخاوف الملياردير الجمهوري القانونية إلى الواجهة الخميس إذ عقدت جلسة للمحكمة حضرها مدعون عامون ومحامو الدفاع للنظر في قضية ترامب المرتبطة باتهامه بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020. وأصر ترامب على براءته. (العربية)