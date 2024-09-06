Advertisement

عربي-دولي

"الزوجة رقم 16".. خطوبة إبنة رئيس سابق من أحد الملوك وهذا فارق العمر بينهما (صور)

Lebanon 24
06-09-2024 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1243412-638612055904504859.jpeg
Doc-P-1243412-638612055904504859.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمت خطوبة نومسيبو زوما ابنة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما البالغة من العمر 21 عاماً، من ملك إسواتيني مسواتي الثالث البالغ من العمر 56 عاما خلال حفل رقصة القصب السنوي المعروف باسم "أومهلانا".
Advertisement

و"أومهلانا" هو احتفال تقليدي يجمع المئات من الفتيات والنساء للرقص أمام الملك.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، شاركت زوما في الحفل بصفتها "ليبهوفيلا"، وهو اللقب الذي يطلق على خطيبة الملك ما يجعلها الزوجة الـ16 لملك إسواتيني. (روسيا اليوم)
 
 
"الزوجة رقم 16".. خطوبة ابنة رئيس جنوب إفريقيا السابق لملك إسواتيني
 
صورة

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:01 | 2024-09-06
02:55 | 2024-09-06
02:54 | 2024-09-06
02:45 | 2024-09-06
02:38 | 2024-09-06
02:23 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24