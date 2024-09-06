"الزوجة رقم 16".. خطوبة إبنة رئيس سابق من أحد الملوك وهذا فارق العمر بينهما (صور)

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تمت خطوبة نومسيبو زوما ابنة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما البالغة من العمر 21 عاماً، من ملك إسواتيني مسواتي الثالث البالغ من العمر 56 عاما خلال حفل رقصة القصب السنوي المعروف باسم "أومهلانا".و"أومهلانا" هو احتفال تقليدي يجمع المئات من الفتيات والنساء للرقص أمام الملك.ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، شاركت زوما في الحفل بصفتها "ليبهوفيلا"، وهو اللقب الذي يطلق على خطيبة الملك ما يجعلها الزوجة الـ16 لملك إسواتيني. (روسيا اليوم)