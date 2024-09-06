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لافروف يكشف تفاصيل لقائه الوحيد مع وزير خارجية أوكرانيا: "أين الرسالة؟"

Lebanon 24
06-09-2024 | 01:59
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تحدث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن اجتماعه الوحيد  في آذار عام 2022 في تركيا مع وزير خارجية أوكرانيا السابق دميتري كوليبا.


وقال لافروف في مقابلة مع "RBC": "المرة الوحيدة التي رأيته فيها كانت في أنطاليا في منتدى دبلوماسي، وهو حدث سنوي تنظمه تركيا. اتصل بنا مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركية آنذاك، وطلب مني بإلحاح الحضور لأن الجانب الأوكراني وبالذات كوليبا، طلب من الأتراك ترتيب الاجتماع معي لرغبته في نقل رسالة ما لنا. وطلب الأوكرانيون أن لا يكون اللقاء على انفراد، بل بحضور الوزير التركي".
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وأوضح لافروف أنه في البداية لم يكن ينوي المشاركة في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، لأن الحدث لم يكن يتوافق مع جدول أعماله، لكنه في النهاية ذهب إلى هناك لمعرفة ما يريد تقديمه الجانب الأوكراني.

وأضاف لافروف: "اجتمعنا نحن الثلاثة في أنطاليا في غرفة منفصلة. افتتح تشاووش أوغلو الاجتماع، ثم أعطى الكلمة لكوليبا، بصفته المبادر لعقد اللقاء. باشر كوليبا القراءة من ورقة وسرد ما كنا نسمعه كل يوم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بل وحتى قبلها. لم يقدم كوليبا أي شيء جديد أو بناء، فقط الموقف الأوكراني الرسمي، ثم سألت وزير الخارجية التركية أوغلو عن الرسالة التي رغب كوليبا بنقلها، فردّ بأنه كذلك تفاجأ لعدم وجودها". (روسيا اليوم)
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