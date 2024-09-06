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عربي-دولي

بعد ترؤسه قداسا حاشدا في إندونيسيا.. البابا فرنسيس يتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:12
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اختتم البابا فرنسيس زيارته إلى إندونيسيا بعد ترؤسه قداسا أمام حشد ضم أكثر من 100 ألف شخص قبيل توجهه لبابوا غينيا الجديدة المحطة الثانية من جولته في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا.

والبابا فرنسيس البالغ من العمر 87 عاما لم يشارك في أي أحداث رسمية اليوم الجمعة باستثناء مراسم وداع ورحلة استغرقت ست ساعات إلى بورت مورسبي عاصمة بابوا غينيا، ما منحه نوعا من الراحة بعد برنامج مزدحم استمر لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
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وتوجت الزيارة بقداس أقيم بعد ظهر الخميس أمام حشد ملأ ملعبين رياضيين وامتد إلى ساحة انتظار سيارات.

وحثّ البابا فرنسيس الحشد في عظة مرتجلة قائلا "لا تملوا من الحلم وبناء حضارة السلام، كونوا بناة للأمل، كونوا بناة للسلام". (روسيا اليوم)
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